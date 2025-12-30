ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 30 декабря 2025, 16:44

Россиян из мобрезерва отправят на специальные сборы в 2026 году

фото ЗакС политика Россиян из мобрезерва отправят на специальные сборы в 2026 году

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году специальных сборов россиян, находящихся в мобилизационном резерве Вооруженных сил. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 декабря.

Указ предписывает направить граждан из резерва на сборы "для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения". Перечень таких объектов определит правительство России. В свою очередь, Минобороны должно будет составить перечень воинских частей, которые будут обеспечивать проведение специальных сборов.

В начале ноября Путин подписал закон о привлечении резервистов к охране критически важных объектов в стране. Действие нормы касается граждан, прошедших срочную службу или закончивших военную кафедру, и заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил. Законопроект поступил на рассмотрение Госдумы в конце октября.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама