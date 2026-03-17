47news: Глава администрации Рахьи задержан по делу о превышении полномочий

В Ленинградской области задержан глава МА "Рахьинское сельское поселение" во Всеволожском районе Роман Федорцов, сообщил 47news со ссылкой на собственные источники. Чиновника задержали 16 марта. По предварительной информации, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело. По информации журналистов, у следователей возникли вопросы к трем другим сотрудникам администрации, в том числе к бухгалтеру.

Сейчас следствие проверяет возможное завышение стоимости контрактов при расселении граждан из аварийного жилья. По информации 47news, следователи подозревают завышение цен на 30%. Внимание правоохранителей привлеки как минимум три контракта на приобретение квартир, заключенные в 2024 году, когда Федорцов исполнял обязанности главы администрации.

По версии следствия, в 2024 году предельная стоимость одного квадратного метра, применяемая для расчетов бюджетных субсидий, составляла 98,97 тысячи рублей. Однако администрация муниципалитета утвердила более высокие показатели - от 127,3 тысячи до 136,9 тысячи рублей за квадратный метр в зависимости от квартала. Следователи считают, что в момент заключения контрактов сотрудники администрации не сверялись с показателями рынка недвижимости и якобы умышленно завышали цены.

В конце февраля региональное управление МВД сообщило о задержании главы МО "Колчановское сельское поселение" в Волховском районе Ленобласти Сергея Смирнова по делу о получении взятки в размере 130 тысяч рублей (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Екатерина Гусева