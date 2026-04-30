МВД и Минтранс не хотят менять нештрафуемый порог превышения скорости

В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2-3 км в час, рассказала в соцсетях официальный представитель ведомства Ирина Волк. Также инициативу не поддержали в Министерстве транспорта. Ранее 30 апреля генеральный директор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык выступил за снижение нештрафуемого порога превышения скорости.

Негативно об инициативе высказался также председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты не поддержат это предложение независимо от фракции.

"... считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. <...> Прежде чем озвучивать такое и вносить напряжение в общество, необходимо 10 раз подумать: надо ли это?" - написал Володин в своих соцсетях.

Среди представителей партий предложение главы ЦОДД прокомментировали генеральный секретарь "Единой России" Владимир Якушев, председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев и глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Никто из них не поддержал эту инициативу.

"Камеры нужны для безопасности, а не для сбора штрафов. <...> Мировой опыт показывает, что сами по себе штрафы не снижают аварийность на дорогах. Превентивный подход работает лучше: если водитель заранее знает, что на участке есть камера, он снижает скорость и старается ехать аккуратнее," - отметил Нечаев.

По словам гендиректора ЦОДД, погрешность современных камер фото-видеофиксации составляет 1 км в час. Поэтому можно установить нарушение водителем скоростного режима на 2-3 км в час, сказал Кизлык. При этом он отметил, что соответствующее решение должны принять в правительстве и МВД.

