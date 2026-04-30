"Мир вот таким ужасным образом изменился": Бутягин дал интервью на свободе

Петербургский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин 30 апреля дал интервью Russia Today после возвращения в Россию из Польши, где на протяжении пяти месяцев находился под стражей. В беседе с журналистами он назвал свое задержание "очень плохим прецедентом", который повлияет на научное сообщество по всему миру. Бутягин добавил, что считает реакцию европейского сообщества на случившееся недостаточной. Также ученый признался, что чувствовал себя политическим заключенным.

"Мое дело – очень плохой прецедент мирового порядка. <...> Теперь каждый российский ученый, который поедет в Европу или ему это предложат, он всегда будет об этом вспоминать [об угрозе задержания] <...> Это всё работает против науки и против объединения, но, к сожалению, это так. Мир вот таким ужасным образом изменился", - рассказал Бутягин.

Он сомневался, что Польша одобрит его экстрадицию в Украину. Кроме того, материалы украинской стороны, с которыми археологу удалось ознакомиться, были плохо подготовлены, добавил Бутягин.

"Очень приятно, что страна пришла мне на помощь. Я всегда буду это ценить и помнить", - заявил ученый.

Бутягин выразил благодарность членам профессионального сообщества, выступившим в его поддержку. В том числе и европейским коллегам. После возвращения в Россию он хочет отдохнуть во время майских праздников, а затем вернуться к работе в Эрмитаже.

Российского археолога освободили из тюрьмы в Варшаве 28 апреля. Освобождение произошло в рамках обмена заключенными между Польшей и Беларусью. Месяц назад суд принял решение об экстрадиции Бутягина на территорию Украины из-за археологических работ в Крыму, которые в Киеве посчитали незаконными. Ученого задержали в декабре 2025 года.

Дарья Нехорошева / Фото: Аккаунт Александра Бутягина во "ВКонтакте"