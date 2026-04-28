Археолога Бутягина освободили из польской тюрьмы

Российского ученого и археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина освободили из-под стражи, сообщил 28 апреля ТАСС со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Освобождение произошло в результате обмена заключенными между Польшей и Беларусью. Месяц назад Окружной суд Варшавы принял решение об экстрадиции Бутягина на Украину.

"Со своей стороны мы освободили российского историка. Это был человек, который должен был быть экстрадирован на Украину", - приводит слова Сикорского агентство.

Бутягина задержали по запросу Киева в декабре 2025 года из-за археологических работ в Крыму, которые украинская сторона посчитала незаконными. Суд в Варшаве неоднократно продлевал арест ученого, пока не удовлетворил запрос Украины экстрадировать Бутягина в марте 2026 года. В начале апреля адвокаты археолога сообщили о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека, если польский суд не изменит решение о законности экстрадиции археолога на территорию Украины.

В защиту Бутягина неоднократно выступали представители МИД России, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также студенты и преподаватели СПбГУ.

