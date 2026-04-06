Защита намерена добиваться освобождения Бутягина в ЕСПЧ

Адвокаты археолога Александра Бутягина обратятся в Европейский суд по правам человека, если окружной суд Варшавы не изменит решение о законности экстрадиции на территорию Украины. Об этом защита ученого сообщила 6 апреля в соцсетях. В марте польский суд разрешил экстрадицию сотрудника Эрмитажа.

"Если апелляционный суд оставит решение первой инстанции в силе, дело перейдет на рассмотрение министра юстиции Польши. Одновременно адвокаты Александра будут обращаться в Европейский суд по правам человека", - рассказали адвокаты в соцсетях.

Защита сможет подать апелляцию на решение польского суда 7 апреля, сразу после того, как получит документ постановления польского суда. По оценке адвокатов, заседание по апелляции состоится через 1-3 месяца после подачи жалобы. Бутягин имеет право лично присутствовать на заседании. Если рассмотрение апелляции завершится не в пользу археолога, защита сможет подать жалобу повторно.

Напомним, Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. В Киеве посчитали незаконными работы археолога в Крыму. Суд в Варшаве не раз продлевал арест ученого. Российские власти требовали освободить археолога. В министерстве иностранных дел говорили, что обвинения украинской стороны носят "абсурдный" характер. Также в защиту Бутягина выступали студенты и сотрудники СПбГУ и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Дарья Нехорошева / Фото: Александр Бутягин