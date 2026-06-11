СК возбудил дело после убийства девушки, жаловавшейся полицейским на избиения

Два сотрудника полиции подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили 11 июня в ГСУ СК по Петербургу. По версии следствия, они не реагировали на сообщения девушки о физическом насилии со стороны ее партнера. В итоге ее зарезали в конце 2025 года.

Уголовные дела возбудило 1 управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК. Под подозрением оказались старший участковый уполномоченный и оперуполномоченный уголовного розыска УМВД по Красносельскому району. По версии следствия, с 2024 года они неоднократно получали жалобы от местной жительницы на физическое насилие со стороны ее знакомого.

"Указанные сотрудники, достоверно зная о наличии оснований, указывающих на возможное совершение в отношении девушки преступлений, выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. В связи с этим мужчине удалось избежать уголовного преследования и назначения наказания в разумный срок", — уточнили в пресс-службе СК.

В декабре 2025 года девушка погибла в Объединенных Арабских Эмиратах после 15 ударов ножом. В СК считают, что на нее напал тот же знакомый, на которого она жаловалась ранее. Мужчина был задержан после возвращения в Петербург из-за границы, ему предъявлено обвинение.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для обоих полицейских.

В декабре 2025 года Октябрьский районный суд арестовал по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) Альберта Моргана, прибывшего из ОАЭ. По версии следствия, находясь в этой стране, он нанес не менее 15 ударов "неустановленным предметом в область туловища, шеи, конечностей" гражданке России, сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как писала "Фонтанка", убитой было 25 лет, она работала стюардессой.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру