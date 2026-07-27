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Новости 27 июля 2026, 19:29

Полиция проверила более 300 автобусов и выявила 40 неисправных

фото ЗакС политика Полиция проверила более 300 автобусов и выявила 40 неисправных

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Управлением по вопросам миграции проверили более 300 автобусов, выходящих на рейс, сообщили 27 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Проверка проходила в рамках профилактического мероприятия "Автобус".

По итогам проверки 40 транспортных средств оказались неисправны. Три автобуса с проблемами в рулевой и тормозной системах отстранили от участия в дорожном движении и отправили на специализированную стоянку.

Кроме того, два водителя вышли на рейс без права управления транспортным средством. Их отстранили от работы, а в отношении нарушителей составили административные материалы. Еще у четырех автобусов выявили незаконно внесенные изменения в конструкцию.

Часть водителей направили на медицинское освидетельствование для проверки на употребление наркотических средств.

Также полицейские выявили нарушение миграционного законодательства. Водителя без оформленной регистрации в России отстранили от работы, задержали и доставили в отдел полиции для решения вопроса о депортации.

В этом месяце ГУ МВД проводились массовые проверки по вопросам миграции. Так, в Репино были проверены более 300 мигрантов. Позже полиция задержала свыше 20 нелегалов в ходе рейда в поселке Левашово.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру


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