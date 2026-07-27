Беглов обратился к петербуржцам накануне годовщины смерти Ходырева

Губернатор Александр Беглов обратился к горожанам в день памяти Почетного гражданина Санкт‑Петербурга, председателя Ленгорисполкома Владимира Яковлевича Ходырева, сообщение об этом разместили на сайте Смольного 27 июля. Ходырев был главой Ленинграда с 1983 по 1990 год.

Беглов отметил, что Ходырев внес большой вклад в развитие города: при нем велось строительство Комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений и новых станции метро, проложили сухопутную связь между Кронштадтом и северным берегом Финского залива. Беглов добавил, что под началом Ходырева восстановили Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке.

Ходырев ушел из жизни 28 июля 2024 года в возрасте 94 лет. Спустя два дня с ним простились. Беглов присутствовал на похоронах, также на 40-й день он возложил цветы к могиле своего предшественника. В конце марта 2026 года на могиле Ходырева открыли памятник.

В 2022 году Ходырева признали почетным гражданином Петербурга по решению Законодательного собрания. Последние 13 лет своей жизни он занимал пост президента "Транспортного союза Северо-Запада" и был государственным советником Санкт-Петербурга III класса.

Анастасия Гаркуша / Законодательное собрание