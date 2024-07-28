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Новости 16:30

Беглов выразил скорбь в связи со смертью экс-главы Ленгорисполкома Ходырева

фото ЗакС политика Беглов выразил скорбь в связи со смертью экс-главы Ленгорисполкома Ходырева

На 95-м году жизни скончался руководитель Ленгорисполкома в 1983-1990 годах, почетный гражданин Петербурга Владимир Ходырев. По этому поводу свои соболезнования его близким выразил губернатор Александр Беглов, высоко оценив вклад государственного деятеля в новейшую историю города.

"Для всех нас он был связующим звеном между Ленинградом и Санкт-Петербургом, между достижениями 80-х годов и успехами нашего времени", - говорится в заявлении Беглова, опубликованном 28 июля на сайте Смольного.

Губернатор напомнил, что в городе под управлением Ходырева начинали строить дамбу и развивался метрополитен. Эпохальным событием в карьере бывшего градоначальника стало для Беглова возрождение музея блокады. Последний охарактеризовал Ходырева как "настоящего ленинградца-петербуржца".

Свои соболезнования в связи с печальным событием также принес глава СК Александр Бастрыкин, назвав покойного принципиальным человеком.

фото: Информационный центр СК / Telegram


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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