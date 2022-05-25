Миллера и Ходырева выбрали почетными гражданами Петербурга

Новыми почетными петербуржцами стали председатель совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент "Транспортного союза Северо-Запада", бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев. Депутаты Законодательного собрания проголосовали за их кандидатуры 25 мая. Об итогах голосования ЗАКС.Ру сообщил член фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

Голосование традиционно прошло в закрытой части заседания. Также на должность почетных граждан Петербурга претендовали основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Певец Александр Розенбаум свою кандидатуру снял.

При этом кандидатуры Патрушева и Морозова выдвинули организации, которые не имели на то полномочий. Ранее об этом было объявлено на заседании постоянной комиссии ЗакСа по образованию, культуре и науке. Патрушева в почетные граждане представила Ассоциация судостроителей Петербурга и Ленобласти, а Морозова – Торгово-промышленная палата города. В обоих случаях это некоммерческие организации, а выдвигать могут только общественные объединения.

Сергей Еремеев