ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:55

Миллера и Ходырева выбрали почетными гражданами Петербурга

фото ЗакС политика Миллера и Ходырева выбрали почетными гражданами Петербурга

Новыми почетными петербуржцами стали председатель совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент "Транспортного союза Северо-Запада", бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев. Депутаты Законодательного собрания проголосовали за их кандидатуры 25 мая. Об итогах голосования ЗАКС.Ру сообщил член фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

Голосование традиционно прошло в закрытой части заседания. Также на должность почетных граждан Петербурга претендовали основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов и  секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Певец Александр Розенбаум свою кандидатуру снял.

При этом кандидатуры Патрушева и Морозова выдвинули организации, которые не имели на то полномочий. Ранее об этом было объявлено на заседании постоянной комиссии ЗакСа по образованию, культуре и науке. Патрушева в почетные граждане представила Ассоциация судостроителей Петербурга и Ленобласти, а Морозова – Торгово-промышленная палата города. В обоих случаях это некоммерческие организации, а выдвигать могут только общественные объединения.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама