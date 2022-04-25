За вклад в науку и искусство: Патрушева и Морозова оставили в претендентах в почетные петербуржцы

Законодательное собрание Петербурга, фото ЗАКС.Ру

Председателя Совета безопасности России Николая Патрушева и основателя компании "Биокад" Дмитрия Морозова в почетные граждане Петербурга выдвинули организации, которые не могли этого делать. Комиссия по образованию Заксобрания все равно оставила их кандидатуры на усмотрение депутатов, оценив вклад обоих в развитие города.

На должность почетного гражданина Петербурга помимо Николая Патрушева и Дмитрия Морозова претендуют председатель совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент "Транспортного союза Северо-Запада", бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев. Пятым был певец Александр Розенбаум, но он сам без объяснения причин отказался участвовать в голосовании. Четыре оставшиеся кандидатуры парламентская комиссия по образованию, культуре и науке обсудила 25 апреля.

Документы по всем претендентам были представлены в срок. Однако, по словам председателя комиссии Юрия Авдеева ("Единая Россия"), Патрушева и Морозова выдвинули организации, которые не имели на то полномочий. Правом делегировать в почетные граждане обладают межрегиональные и городские общественные объединения, за исключением политических партий и профессиональных союзов. Кандидатуру Патрушева представила Ассоциация судостроителей Петербурга и Ленобласти, а Морозова - Торгово-промышленная палата города. Юридическое управление ЗакСа сочло это неприемлемым, поскольку в обоих случаях субъекты выдвижения - некоммерческие организации.

Комиссия тем не менее решила, что допустить до голосования обоих необходимо.

- Принимая во внимание выдающийся вклад в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества, а также развитие Санкт-Петербурга и повышение его роли в России и за рубежом всех представленных кандидатов, предлагается оставить решение на усмотрение депутатов Законодательного собрания, - заявил на заседании комиссии Авдеев.

Члены комиссии уже собрались голосовать, но слово взял лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов. Он сравнил выборы почетных граждан с выборами депутатов, заметив, что до парламентской гонки человека в случае нелегитимности субъекта выдвижения просто не допустят.

Авдеев на это ответил, что комиссия не имеет формального основания не допустить претендентов до участия в голосовании. Для этого нужны другие причины.

- Не подлежат рассмотрению документы, поданные после 1 марта текущего года, а также документы, отозванные кандидатами по личному усмотрению, - объяснил председатель комиссии.

Его поддержала вице-спикер Марина Шишкина ("Справедливая Россия"). Разделив недовольство Шишлова, она заявила, что в будущем нужно вносить изменение в закон о почетных гражданах, а пока выносить на обсуждение все четыре кандидатуры.

Отметим, что Морозов попадает в аналогичную ситуацию уже второй раз. В 2021 году в почетные граждане его представил коллектив собственной компании. Тогда большинство членов комиссии сначала согласились с заявлением о том, что выдвижение нелегитимным субъектом "унижает парламент и петербуржцев", проголосовав за исключение кандидатуры гендиректора "Биокада". Затем в ходе того же заседания депутаты передумали и вернули Морозова в число претендентов.

Однако в прошлом году массовую поддержку в парламенте получили другие претенденты. На пленарном заседании предприниматель не набрал необходимого для победы количества голосов депутатов.

Заксобрание выбирает почетных граждан один раз в год, весной. Звание могут получить не более двух человек. Голосование проводится на закрытом заседании. Часто выбор парламентского большинства вызывает вопросы у общества. Например, в 2020 году между директором "Петербургского метрополитена" Владимиром Гарюгиным и певицей Эдитой Пьехой, которую к почетному званию представляли более 10 раз, ЗакС выбрал метрополитеновца.

Парламент может заранее решить вообще не выбирать почетных граждан в текущем году. Например, в 2019 году такой пропуск объяснили нарушениями при выдвижении кандидатов. Были вопросы и к субъектам выдвижения. Юристы ЗакСа не смогли найти подтверждение тому, что у выдвинувшей кандидатуру режиссера Александра Сокурова благотворительной организации "Ночлежка" есть отделение в Петербурге.

Сергей Еремеев