Петербург стал лидером среди регионов СЗФО по росту розничной торговли

По итогам января-мая 2026 года Петербург занял 15-е место в рейтинге российских регионов по динамике оборота розничной торговли, подготовленном РИА "Новости" 27 июля. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года оборот розничной торговли в городе вырос на 8,6%. На одного жителя Северной столицы за первые пять месяцев отчетного года пришлось более 261 тысячи рублей оборота розничной торговли. Среди регионов Северо-Западного федерального округа Петербург занял в рейтинге самое высокое место.

Северная столица также вошла в тройку регионов с наибольшим абсолютным приростом оборота розничной торговли. Вместе с Москвой и Московской областью на эти субъекты приходится 26,7% общероссийского оборота розничной торговли.

В целом за первые пять месяцев 2026 года оборот розничной торговли увеличился в 84 регионах. Наиболее высокие темпы роста зафиксировали в Чукотском автономном округе, где оборот вырос на 18,8%. В Ивановской области он увеличился на 12,2%, следом расположились Краснодарский край с ростом на 11,5%, Республика Башкортостан с показателем в 10,8% и Астраханская область, где оборот увеличился на 10,6%. В большинстве субъектов прирост составил не менее 5%. Наименьшую динамику роста продемонстрировали Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Севастополь и Тыва.

Из регионов Северо-Западного федерального округа в первую двадцатку вошла только Новгородская область, занявшая 20-е место с показателем динамики 7,8%. Вологодская область расположилась на 26-й строчке рейтинга с ростом оборота розничной торговли на 6,1%. Остальные регионы Северо-Запада по итогам исследования показали рост менее 5%.

По данным Росстата, по итогам 2025 года оборот розничной торговли в России достиг 61,3 трлн рублей, увеличившись на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. В декабре 2025 года показатель составил 6,13 трлн рублей, что на 3,9% больше, чем за аналогичный месяц 2024 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру