Путин вручил в Адмиралтействе награды военным морякам

Президент Владимир Путин вручил 26 июля награды служащим Военно-Морского флота России, сообщили в Кремле. Церемония состоялась на территории Главного Адмиралтейства в Петербурге. Участие в ней также приняли помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

"Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота, — обратился к морякам Путин. — Рад вручить вам высокие государственные награды. Вы удостоены их за отвагу, ратные подвиги и безупречную службу Отечеству, за верность воинскому долгу, родной стране, своему народу".

Президент отдельно отметил, что местом для церемонии стало здание Адмиралтейства, "которое по праву является одним из главных символов развития и славы российского военного флота". В завершении выступления он пожелал морякам новых свершений.

Также президент заслушал в Адмиралтействе доклады командующих флотами. Их он также поздравил во вступительном слове с праздником.

Ранее СМИ писали о прибытии президента в Петербург.

День ВМФ отмечается в 2026 году без проведения парада на Неве. Утром губернатор Александр Беглов и главком ВМФ Моисеев возложили цветы к Медному всаднику и памятнику адмиралу Федору Ушакову, а также поучаствовали в церемонии открытия бюста адмирала Павла Нахимова в сквере Адмиралтейства.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль