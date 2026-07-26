Беглов поздравил Сергея Кириенко с днем рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов 26 июля поздравил первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко с днем рождения, сообщили в Смольном. Чиновнику в этот день исполнилось 64 года.

"Вы посвятили себя служению Отечеству, внесли большой вклад в укрепление государственности и стабильности в обществе. В условиях противостояния на международной арене в полной мере востребованы Ваши стратегическое мышление, твердость характера, глубокое понимание задач, стоящих перед страной, умение принимать эффективные решения", — говорится в поздравлении.

Беглов отдельно поблагодарил Кириенко за внимание к Петербургу и поддержку с реализацией масштабных проектов. Имениннику он пожелал здоровья, энергии и успехов в труде.

Кириенко родился в Абхазской АССР в 1962 году, политическую деятельность начал в Горьком (ныне Нижний Новгород) в 1990 году. Там он был избран в областной совет народных депутатов. Позже работал в бизнес-структурах. После переезда в Москву в 1997 году получил должность первого замминистра топлива и энергетики, а затем возглавил ведомство. В течение нескольких месяцев 1998 года руководил правительством, однако после дефолта в августе покинул должность.

После выборов в Госдуму 1999 года получил депутатский мандат и возглавил фракцию "Союз правых сил". В 2000 году был назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе, позже руководил Федеральным агентством по атомной энергии и госкорпорацией "Росатом". С 2016 года занимает пост первого замглавы администрации президента.

Андрей Казарлыга / Фото: Смольный