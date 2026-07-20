Полиция проверила более 300 мигрантов в хостеле в Репино

Сотрудники полиции проверили 319 иностранных граждан в хостеле в поселке Репино, сообщили 20 июля в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Рейд прошел в рамках проверки соблюдения миграционного законодательства.

Проверку провели сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке Специального полка полиции. Поводом стали данные МВД, согласно которым по адресу хостела числились более 600 иностранных граждан.

По итогам проверки полицейские выявили одного приезжего, нарушившего режим пребывания в России. Его привлекли к административной ответственности по статье о нарушении иностранцем правил въезда в Россию или режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ) и назначили штраф. Теперь мигранта ждет выдворение из страны.

Также решается вопрос о привлечении организации, управляющей хостелом, к административной ответственности за нарушение правил миграционного учета иностранных граждан принимающей стороной (ст. 18.9 КоАП РФ).

Сотрудники полиции продолжают проверку. Они устанавливают обстоятельства возможной фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет и организации незаконной миграции.

Петербургская полиция регулярно проводит рейды для выявления нарушителей миграционного законодательства. Ранее ГУ МВД отчитывалось о результатах рейда на стройплощадке в Кингисеппе.

Алиса Ремнева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области (скриншот видео)