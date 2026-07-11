Силовики проверили документы у 22 иностранцев на стройке в Кингисеппе

Полицейские изучили документы у 22 иностранных граждан в ходе миграционного рейда на строительной площадке в Кингисеппе, сообщили 11 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Силовики выяснили, что семь иностранцев работали без обязательных разрешений на трудовую деятельность.

Нарушителей доставили в отдел полиции. Им назначили штрафы по статье о незаконном осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами (ст. 18.10 КоАП). После мигрантов выдворят из России.

Правоохранители устанавливают организацию, которая наняла на работу иностранцев без необходимых документов. Ее могут привлечь к административной ответственности по статье о незаконном привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности (ст. 18.15 КоАП).

Ранее силовики уже проводили миграционные рейды на стройках. В июне полицейские заявились с проверкой на строительную площадку в Василеостровском районе Петербурга. Силовики выяснили, что 12 иностранцев работали без разрешительных документов.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру