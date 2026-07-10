Вторую IT-компанию экс-вице-губернатора Батанова признали банкротом

Арбитражный суд Калининградской области признал банкротом компанию "Гиперус", одним из учредителей которой был бывший вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, обратил 9 июля внимание "Деловой Петербург". Решение вынесено 2 июля.

"Гиперус" специализировалась на разработке программного обеспечения. В частности, компания создала платформу Hyperus, предназначенную для управления корпоративными центрами обработки данных. Ее позиционировали как российский аналог американской платформы Nutanix. В ней Батанов занимал должность гендиректора.

В начале июня банкротом признали IT-компанию "Авроид", также возглавляемую Батановым. В ней бывшему чиновнику принадлежало 53,5% уставного капитала. Обе компании были зарегистрированы в городе Светлогорске Калининградской области.

Батанов начал работу в финансовом блоке администрации Петербурга в 1999 году. Сначала он трудился в комитете финансов, а в 2008 году возглавил ведомство. В 2015 году покинул пост председателя комитета и спустя год перешел на работу в правительство Калининградской области, где сначала был временно исполняющим обязанности, а затем первым зампредом правительства региона. В январе 2019 года Батанова назначили вице-губернатором Петербурга. На этом посту он курировал финансовый и имущественный блок, а также вопросы государственного заказа. В декабре 2021 года он ушел в отставку, после чего занялся малым IT-бизнесом.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру