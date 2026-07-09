Тихонова высказалась о задержании градозащитника Олега Мухина

Глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова в соцсетях выразила обеспокоенность в связи с задержанием градозащитника Олега Мухина. Она заявила, что давно знакома с активистом. Также Тихонова пожелала градозащитнику здоровья и выразила надежду, что его в скором времени отпустят домой.

"В городе десятки исторических зданий спасены от сноса благодаря усилиям Олега и его единомышленников. Надеюсь, правоохранительные органы разберутся во всем и отпустят Олега к его семье. Желаю Олегу здоровья и передаю нашу поддержку! Внимательно следим за ситуацией", - написала в соцсетях глава реготделения "Справедливой России".

Мухина задержали 9 июля. По данным СМИ, задержание прошло рядом с Михайловской дачей в Петродворцовом районе Петербурга. Градозащитнику вменяют правонарушение по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). По данным издания МР7, поводом для задержания могли послужить материалы со ссылками на запрещенные соцсети.

Активист ранее работал журналистом, возглавлял ЗАКС.Ру. Градозащитник был одним из инициаторов проведения референдума против строительства небоскребов в Приморском районе. Горизбирком отказал в проведении референдума из-за ошибок в документах.

Дарья Нехорошева / Фото: "Справедливая Россия"