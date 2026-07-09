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Новости 9 июля 2026, 18:14

В Петербурге и Ленобласти могут продавать топливо по QR-кодам

фото ЗакС политика В Петербурге и Ленобласти могут продавать топливо по QR-кодам

Власти Петербурга и Ленинградской области могут ввести оплату по QR-кодам на автозаправочных станциях, сообщил 9 июля 47news со ссылкой на заявление вице-губернатора Ленобласти по вопросам транспорта и развития топливно-энергетического комплекса Дениса Седова. Чиновники из обоих регионов заявили, что вместе работают над решением топливного вопроса. 

"Обсуждаем, как не допустить спекуляций, обеспечить нормальную работу топливно-энергетического комплекса. Среди способов решения рассматриваются и QR-коды, и система заправок "чет-нечет". Ничего страшного в этом нет, нужно сделать так, чтобы люди были уверены, что приедут на заправку и получат необходимый объем топлива", - рассказал Седов в разговоре с изданием.

Вице-губернатор также заявил, что итоговые варианты решения топливного вопроса чиновники представят главам регионов.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что с 10 июля в регионе начнут продавать топливо владельцам автомобилей с определенными номерами по четным и нечетным числам. Правило не будет распространяться на спецтранспорт оперативных и экстренных служб. 

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял об отсутствии дефицита топлива в городе. Глава Ленобласти Александр Дрозденко говорил, что проблемы с поставками топлива в регион скоро решатся. Также власти Ленобласти сообщали о намерениях начать продажу бензина в канистрах объемом до 10 литров. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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