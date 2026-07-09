Путин поручил содействовать празднованию 100-летия музея Пушкина в Петербурге

Президент Владимир Путин поручил министерству культуры и правительству Петербурга содействовать в праздновании 100-летия со дня основания мемориального музея-квартиры поэта Александра Пушкина в доме № 12 по набережной Мойки. Документ опубликован 9 июля на сайте Кремля. Праздничные мероприятия состоятся в 2027 году.

"Минкультуры России совместно с правительством Санкт-Петербурга оказать содействие в проведении в 2027 году мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня основания мемориального музея-квартиры А.С.Пушкина (федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийский музей А.С.Пушкина")," - указано на сайте Кремля.

Предоставить отчет об исполнении поручения нужно будет дважды, до 1 января 2027 года и до 1 января 2028 года. Ответственными за выполнение работ назначены министр культуры Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Поручение о праздновании 100-летия музея-квартиры Пушкина президент принял по итогам заседания совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Оно состоялось 2 июня.

Музей Пушкина в доме на набережной Мойки открылся в феврале 1927 года. Сейчас в экспозиции музея представлены личные вещи и рукописи поэта. Сам Пушкин жил в доме на Мойке около четырех месяцев и скончался после дуэли с Жоржем Дантесом.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль