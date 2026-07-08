Глава МО "Измайловское" Бубнова и ее муж получили медаль "За любовь и верность"

В День семьи, любви и верности, 8 июля, главу МО "Измайловское" Ольгу Бубнову и ее мужа Валерия Бубнова наградили медалью "За любовь и верность". Церемония состоялась в ЗАГСе на 1-й Красноармейской улице. Всего в Адмиралтейском районе наградили 15 супружеских пар.

Медали вручили семьям, прожившим в браке более 25 лет. С приветственным словом к участникам церемонии обратилась первый заместитель главы администрации Адмиралтейского района Полина Бабаева.

"Традиционно в этот день мы поздравляем семейные пары адмиралтейцев, проживших в браке более двадцати пяти лет, семьи, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности и воспитавшие детей достойными членами общества", — приводят слова Бабаевой в пресс-службе Смольного.

Бубнова родилась в Ленинграде в 1963 году. Имеет педагогическое образование и более чем десятилетний стаж работы в этой сфере. Возглавляет МО "Измайловское" более 17 лет. Депутатом местного совета она является с 2004 года. Также Бубнова руководит Адмиралтейским районным исполкомом партии "Единая Россия". Ее супруг занимает должность вице-президента ПАО "Банк "Санкт-Петербург".

Весной 2026 года Бубнова участвовала в предварительном голосовании "Единой России". Она намерена баллотироваться в Заксобрание в составе региональной группы кандидатов № 1. По итогам праймериз Бубнова заняла первое место.

Екатерина Гусева / Фото: Ольга Бубнова