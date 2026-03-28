Глава МО "Измайловское" Бубнова захотела на выборы в ЗакС

Документы для участия в праймериз "Единой России" с прицелом на борьбу за место в Законодательном собрании Петербурга подала глава МО "Измайловское" Ольга Бубнова, следует из данных с сайта внутрипартийного голосования. Муниципал собирается баллотироваться в городской парламент в составе региональной группы кандидатов № 1. Бубнова занимает пост главы муниципалитета более 17 лет.

Бубнова родилась в Ленинграде в 1963 году. По образованию является педагогом со стажем более 10 лет. Политическую карьеру она начала в 2003 году как помощник депутата Заксобрания Петербурга по 30-му округу Виталия Мартыненко. Во время работы помощником она курировала вопросы образования и социальной политики. С 2004 года избиралась депутатом МО "Измайловское", а в марте 2009 года стала главой муниципалитета. Является руководителем Адмиралтейского районного исполкома партии "Единая Россия".

В июне 2016 года Бубнова баллотировалась от Петербурга в Государственную думу в составе региональной группы.

Прием документов на внутрипартийное голосование "Единая Россия" начала 11 марта. Ранее заявку на участие в праймериз подал заместитель главы МО "Обуховский" Вадим Синильников. Он собирается баллотироваться в составе региональной группы кандидатов № 23.

Екатерина Гусева / Фото: Ольга Бубнова