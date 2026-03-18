Первый муниципал подал документы на праймериз ЕР

Документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" подал заместитель главы МО "Обуховский" Вадим Синильников. Он сообщил ЗАКС.Ру, что собирается побороться за выдвижение в Законодательное собрание Петербурга в составе региональной группы кандидатов №23. Синильников стал первым муниципалом, заявившимся на праймериз.

Синильникову 37 лет. В 2024 году он впервые стал муниципальным депутатом. На момент избрания он числился советником председателя комитета по молодежной политике. Во время депутатской деятельности Синильников в основном занимается сбором гуманитарных грузов и выступлениями перед школьниками и студентами.

В конце 2025 года муниципал прослушал курс высшей партийной школы "Единой России". Также он участвовал в конкурсе "Лидеры России".

Праймериз "Единой России" стартовал 11 марта. Заявки принимаются до 30 апреля. Избиратели могут проголосовать за кандидатов с 25 по 31 мая. На предварительное голосование уже подалась депутат Заксобрания Наталия Астахова, она планирует идти на выборы в городской парламент по 1-му одномандатному округу.

Константин Леньков / Фото: Вадим Синильников