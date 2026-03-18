Астахова собралась на выборы в ЗакС по 1-му одномандатному округу

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Наталия Астахова подала заявку на партийный праймериз с прицелом на борьбу за место в городском парламенте VIII созыва. Астахова 17 марта опубликовала видео с процедуры подачи документов в своих социальных сетях. На кадрах видно заявление депутата, в котором она указала, что подается на праймериз "Единой России" по 1-му одномандатному округу.

- Этап подачи пройден. Сделан первый, но очень важный шаг. Теперь слово за партийным отбором. Остается только верить и ждать. Спасибо всем, кто болеет и поддерживает меня, - сказала Астахова в опубликованном видео.

Астахова заседает в Заксобрании Петербурга с 2021 года. Тогда она избиралась по 1-му округу от партии "Единая Россия" в Адмиралтейском районе. С 2007 года и до избрания в ЗакС она возглавляла МО "Сенной округ". На должности главы округа и председателя муниципального совета Астахову в 2021 году сменила ее невестка, Анна Астахова.

На прошлой неделе стартовал праймериз "Единой России". Прием заявок продлится до 30 апреля. Проголосовать за кандидата можно с 25 по 31 мая. Заявку на праймериз уже отправили депутаты Государственной думы Сергей Боярский и Виталий Милонов. Накануне документы на участие во внутрипартийном голосовании подписал петербургский боксер Иван Верясов. Он планирует пойти на выборы в ЗакС по 6-му одномандатному округу, который сейчас представляет депутат городского парламента Михаил Амосов.

Выборы пройдут в сентябре 2026 года. Избиратели проголосуют за депутатов Госдумы, ЗакСа и МО "Автово". Дополнительные выборы состоятся в МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

Екатерина Гусева / Фото: Наталия Астахова (скриншот видео)