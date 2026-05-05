Лебединский: Ленобласть не готова к дистанционному голосованию

Ленинградская область пока не готова к введению дистанционного электронного голосования, заявил 5 мая председатель Избирательной комиссии региона Михаил Лебединский на пресс-конференции в "Интерфаксе". Он объяснил это в том числе возможными проблемами с интернетом. Также он коснулся борьбы с дипфейками на выборах, проиллюстрировав доводы отсылкой к сказке Корнея Чуковского "Мойдодыр".

— У нас не применяется дистанционное электронное голосование, мы к нему, к сожалению, еще не пришли. <...> Мы очень сильно связаны с Санкт-Петербургом, и поэтому я думаю, что будем вводить, наверное, либо одновременно [с городом], либо когда будем готовы к этому. <...> Сейчас мы, к сожалению, с учетом в том числе, извините, работы интернета, мы пока не готовы, — заявил Лебединский в своем выступлении.

Говоря о возможных попытках обмана избирателей при помощи сгенерированного нейросетями контента, Лебединский призвал соблюдать информационную гигиену. Он предложил сопоставлять сообщения из разных источников и пользоваться проверенной информацией. В последнем случае он имел в виду в том числе официальные данные избирательной комиссии.

— Мне вообще на самом деле вспоминается сказка Корнея Чуковского, которая про Мойдодыра. Вот у нас сейчас, если посмотреть на информационную повестку, то иногда мы, каждый из нас — вот этот мальчик, которого с утра за ночь разными лентами проинформировали. Так что не поймешь, где правда, где ложь. И поэтому я думаю, что нам надо всем уже иметь своего Мойдодыра. Поэтому способ только один — пользоваться проверенной информацией. <...> "А нечистым информаторам и информистам стыд и срам, стыд и срам", — сымпровизировал по мотивам сказки глава избиркома.

С одной стороны, использование искусственного интеллекта на выборах является благом, но сама технология нуждается в постоянной верификации, продолжил свои рассуждения спикер. Нейросети позволяют избиркомам "некоторые вещи делать более как бы проще". Однако же относиться к ним нужно с долей скептицизма из-за возможной ангажированности разработчиков.

— Мы проводили эксперименты, в том числе один и тот же вопрос задавали разным платформам. И получаются разные ответы. <...> Это говорит о том, что мы получаем не ту информацию, которую дает интеллект, а мы получаем ту информацию, которую собрали люди, которые, условно говоря, являются собственниками этого интеллекта, — предположил Лебединский.

В рамках Единого дня голосования в сентябре жители Ленобласти будут выбирать депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Само голосование пройдет в течение трех дней, уточнил Лебединский. В Петербурге будут также выбирать депутатов Госдумы и ЗакСа. Также в Северной столице пройдут выборы в МО "Автово" и довыборы в МО "Красненькая речка", МО "Оккервиль" и МО "Новоизмайловское".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру