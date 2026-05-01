Виктор Бут допустил возможность участия в думских выборах

Российский политик и бывший предприниматель Виктор Бут в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру допустил возможность принять участие в выборах депутатов Государственной думы в 2026 году. Он подчеркнул, что пока окончательного решения партии на этот счет нет. Своим отношением к предстоящим парламентским выборам он поделился во время первомайского митинга-концерта, организованного петербургским штабом ЛДПР.

— Пока еще решение не принято. Посмотрим, как пройдет съезд партии. Буду принимать решение. Думаю, что там, где смогу провести больше пользы, там и буду работать, — заявил Бут.

Сейчас политик заседает в Законодательном собрании Ульяновской области, куда был избран от ЛДПР в сентябре 2023 года. В областном парламенте он состоит в комитетах по промышленности и по аграрной и продовольственной политике. В партии Бут состоит с декабря 2022 года.

Виктор Бут – российский предприниматель, приговоренный американским судом к 25 годам заключения по ряду обвинений, связанных, в том числе, с торговлей оружием. Его задержали в Таиланде по запросу США в 2008 году. Приговор он услышал в 2012 году. В декабре 2022 года Бут вернулся на родину в результате обмена. Из российской тюрьмы освободили баскетболистку Бритни Грайнер, которая отбывала наказание за контрабанду запрещенных веществ.

