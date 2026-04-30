Один из двойников Вишневского* подал документы на праймериз "Единой России"

Как стало известно ЗАКС.Ру, документы для участия в праймериз "Единой России" подал участник специальной военной операции Виктор Быков, бывший депутат МО № 78. Он собирается побороться за возможность баллотироваться в депутаты Законодательного собрания в составе региональной группы кандидатов № 1.

Сейчас Быков занимает пост директора благотворительного фонда "Помогай своим". Вскоре после начала специальной военной операции он присоединился к добровольческому батальону "БАРС-19". Был командиром минометной группы. Участвовал в боях в районе села Белогорка и города Рубежное, а также участвовал в боях за Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

В сентябре 2024 года он пытался принять участие в муниципальных выборах. Баллотировался в МО "Адмиралтейский округ", однако не смог стать зарегистрированным кандидатом.

Особую известность Быков получил в 2021 году, во время выборов депутатов Законодательного собрания. Тогда муниципал сменил имя и на время стал Борисом Вишневским. Он стал одним из двух тезок "яблочника" Бориса Вишневского* на выборах во втором одномандатном округе. После выборов он сменил имя обратно. В интервью ЗАКС.Ру Быков рассказывал, что специально отращивал бороду, чтобы походить на Вишневского*. Временно сменить имя он решил "ради шутки".

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иноагентов

