КС дал экс-мундепу Волкову право на компенсацию за недопуск на выборы

Конституционный суд признал право бывшего депутата МО "Оккервиль" Кирилла Волкова на получение компенсации за недопуск на выборы в 2024 году, сообщила 30 апреля пресс-служба суда. Волков оспаривал решение ТИК № 9, которая отказала ему в регистрации кандидатом в совет депутатов МО "Ланское" седьмого созыва.

Волков баллотировался от партии "Справедливая Россия — За правду". Он предоставил в ТИК заявление и другие документы, однако 14 июля 2024 года комиссия сообщила кандидату, что в комплекте нет сведений о его статусе депутата МО "Оккервиль" шестого созыва. Через два дня претендент подал новое заявление с указанием недостающих сведений, однако все равно получил отказ в регистрации.

"ТИК отказала К. Волкову в регистрации кандидатом, т. к. оценила новое заявление не как уточняющее, а как вновь поступившее, представленное за пределами установленного срока", — уточнили в КС.

Попытки Волкова обжаловать решение в судах окончились неудачей. Ему говорили, что кандидат вправе лишь уточнять свое заявление, но не вносить его заново.

В итоге экс-мундеп дошел до Конституционного суда, где попытался оспорить конституционность некоторых положений закона об основных гарантиях избирательных прав. В КС пришли к выводу, что сами положения не противоречат Основному закону. В то же время судьи отметили, что кандидаты вправе самостоятельно вносить уточнения в поданные документы или менять их в установленный нормой срок.

"Отказ в регистрации из-за этих обстоятельств не допускается. Заявитель имеет право на получение компенсации", — резюмировали в КС.

Волков в 2024 году также баллотировался в "Оккервиль" на новый срок. В дни голосования он жаловался в ТИК № 49, подозревая возможность нарушений на избирательных участках. По итогам выборов в новый созыв муниципального совета он не прошел.

