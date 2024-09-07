Кандидат из МО "Оккервиль" пожаловался в ТИК на возможные нарушения

Кандидат в депутаты МО "Оккервиль" от "Справедливой России — За правду" Кирилл Волков подал жалобу в ТИК № 49 в связи с подозрениями на нарушения на УИК № 1491, передает корреспондент ЗАКС.Ру. По мнению выдвиженца, он мог заметить случаи выдачи бюллетеней на муниципальные выборы избирателям по открепительным удостоверениям.

"В результате действий неустановленных лиц примерно в 12 часов 10 минут в помещении УИК № 1491 в стационарном ящике <...> для голосования могли оказаться избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов МС ВМО Оккервиль, которые были в излишнем количестве (2 штуки) выданы по открепительному удостоверению", — говорится в тексте жалобы.

Волков попросил провести сверку количества бюллетеней на предмет их возможной утраты и принять меры к выявлению возможно вброшенных бюллетеней при вскрытии урны для голосования. Свою просьбу он попросил рассмотреть незамедлительно.

Около полудня в помещении участка произошел конфликт между Волковым и председателем комиссии. По словам кандидата, он увидел, как секретарь комиссии выдала два бюллетеня избирателю по открепительному свидетельству. При этом голосующие на выборах не по месту жительства избиратели могут получить только один бюллетень для волеизъявления на выборах губернатора. Голосовать на муниципальных выборах они не могут.

На помощь Волкову бросился бывший кандидат МО "Лиговка-Ямская" Александр Изотов, который наблюдает за выборами на УИК № 1489. Председатель потребовала от него удалиться, Изотов принялся выяснять границы участка, за которыми он может находиться. Девушка, сидевшая за столом секретаря комиссии, молча встала из-за стола и скрылась за дверью.

Председатель говорила Волкову, что тот не имеет права интересоваться данными избирателей. Тот в ответ говорил, что намерен "пресечь фальсификацию". Председатель заявила, что это лишь домыслы кандидата.

— Вы не имеете право выдавать два бюллетеня человеку, — горячился Волков.

— Это ваши домыслы, — монотонно отвечала его собеседница. — Вы заметили избирателя с двумя бюллетенями в руках.

— По открепительному.

— Вы видели его открепительное? Вы видели стол секретаря. Вы не имеете права интересоваться данными избирателя.

Перепалка продлилась несколько минут и закончилась ничем. Стороны разошлись.

— Это единственный участок, где я не выставил наблюдателя, — уточнил Волков в беседе с ЗАКС.Ру.

По словам кандидата, он еще утром заметил группу молодежи численностью 20-25 человек поблизости от школы и некую "даму со списками". Позже одного из молодых людей Волков заметил голосующим по открепительному удостоверению, сообщил он и добавил, что в руках гражданина насчитал два бюллетеня. То, что избиратель голосовал именно по открепительному удостоверению, кандидату сообщила "девушка, сидевшая на месте секретаря комиссии", следует из его слов. Самого секретаря при этом не было.

В первый день голосования Волков также высказывал подозрения о происходящем на УИК № 1491. В своем Telegram-канале он писал о том, что после шести часов надомного голосования в переносной урне были обнаружены 229 бюллетеней. При этом непосредственно на участке за день проголосовал 201 человек.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру