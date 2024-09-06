Чем запомнился первый день выборов в Петербурге

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

В Петербурге в 20:00 завершился первый день выборов. Участки были открыты в течение 12 часов, за это время проголосовали за кандидатуру губернатора 16,91 % от общего количества избирателей. Между тем, на муниципальных выборах недовольные кандидаты из Центрального района успели дойти до суда из-за недопуска наблюдателей и проиграть. ЗАКС.Ру рассказывает, чем еще запомнился этот день.

На выборы как на праздник

В Петербурге одновременно разворачиваются выборы губернатора, муниципальные выборы и довыборы в Заксобрание по 18-му округу. Избирательные участки открылись 6 сентября ровно в 08:00, зачастую это сопровождалось исполнением государственного гимна. Так было не везде — например, на УИК №№ 2224 и 2225 гимн не звучал, что объяснили техническими проблемами. В то же время на участке № 1537, где голосовал председатель Горизбиркома Максим Мейксин, в этом плане обошлось без накладок.

В отличие от президентских выборов, голосовать Мейксин пришел без членов семьи. В беседе с ЗАКС.Ру он сообщил, что по завершении нынешних выборов планирует выспаться, но произойдет это не раньше вторника.

Глава ГИК оказался не единственным избирателем, пришедшим голосовать с самого утра. Муниципальный депутат Павел Журавлев опубликовал в Telegram-канале "Новая Малая Охта" фотографии с длинной очередью перед кирпичным зданием с ровными рядами больших квадратных окон. "8:20 утра 6 сентября 2024. Школа № 491. Голосование началось", — подписал снимки муниципал.

На УИК № 2225, открытие которого застал корреспондент ЗАКС.Ру, обошлось без очередей. Сразу после старта голосования в помещение запустили стайку избирателей общей численностью около 10 человек, которым не потребовалось много времени на волеизъявление. При этом еще до начала особую активность развил пожилой охранник, просивший непременно позволить ему проголосовать первым. Кажется, в подобном удовольствии ему не отказали. Покидавшего здание корреспондента он напутствовал громким требованием:

— Напиши, что дядя Вова всегда голосует на выборах!

Корреспондент просьбу выполнил.

Проблемы с наблюдателями

Отнюдь не столь благостно началось то же утро на некоторых других избирательных участках. Уже через семь минут после начала голосования в Telegram-канале главы петербургского отделения "Справедливой России — За правду "Надежды Тихоновой появился пост о недопуске партийных наблюдателей на избирательные участки в Красном Селе. Позже о похожих проблемах сообщил лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров.

Суть жалоб Тихонова позже озвучила в ходе онлайн-трансляции по итогам первых восьми часов голосования. Помимо этого, в своем выступлении политик говорила о том, что на УИК № 1200 якобы не позволили присутствовать двоим кандидатам от партии и перечисляла другие претензии к организации выборов. В связи с последним случаем справоросс направила жалобы в Горизбирком и ТИК № 26.

Председатели красносельских избиркомов в основном либо оказались недоступны для беседы с ЗАКС.Ру, либо отказывались комментировать ситуацию. В то же время председатель УИК № 1197 заявила об отсутствии имени наблюдательницы в полученных списках от ТИК. О проблемах с документами у двоих кандидатов, которых попросили покинуть помещение, говорил в беседе с корреспондентом глава УИК № 1200.

Ранее кандидаты жаловались на невозможность подать списки наблюдателей в Красносельском районе из-за того, что не могли попасть в помещения теризбиркомов.

В то же время Костров сообщил о недопуске наблюдателей от кандидатов-единомышленников на избирательные участки в Центральном районе. По его оценке, это коснулось 90 % наблюдателей от кандидатов, поддержанных его движением. В беседе с ЗАКС.Ру он сообщил о намерении обжаловать решение в суде. Позже в его Telegram-канале появился пост о том, что судебное заседание назначено на 17:00. Рассмотрение дела закончилось не в пользу истцов. "В исковых требованиях отказали в полном объеме. Наблюдателей на выборах в Центральном районе не будет", — подвел активист итоги ближе к 18:00.

К слову, не только справороссы испытали проблемы с недопуском наблюдателей в Красносельском районе. Днем появились сообщения о том, что выборы в МО "Сосновая Поляна" проходят без участия соратников нескольких самовыдвиженцев и кандидатов от "Новых людей". Член ТИК № 46 от "Партии роста" Евгений Смирнов подтвердил эту информацию в беседе с ЗАКС.Ру. По его словам, причиной стало то, что теризбирком не отправил сведения о наблюдателях в УИКи.

Член Общественной палаты Петербурга Валерий Солдунов не остался в стороне от известий о происходящем. В ходе онлайн-трансляции в медиацентре "Выборы-2024" он выразил мнение, что ответственность за недопуск лежит на самих кандидатах.

— Они [наблюдатели] приходят сами с написанным заявлением, с направлением, не понимая, что это надо было сделать заранее. И никто бы никогда их ни в коем случае бы не отсеял. А теперь закон говорит немножко о другом, — высказался он.



















Надомное голосование и занавешенное зеркало

В течение дня нашлось место и иным казусам. Так, еще утром в Telegram-канале петербургского отделения КПРФ появилось сообщение о том, что по требованию коммунистов на избирательном участке завесили зеркало. Речь шла об УИК № 1269, где, по словам представителя партии Александра Рогожкина, была не очень удачно расположена кабинка для голосования.

Как рассказал коммунист, происходящее внутри кабинки отражалось в настенном зеркале и было видно окружающим. Тайну голосования оградили, применив занавесь.

Менее успешным стало посещение избирательного участка для кандидата от СРЗП Ивана Волочая, баллотирующегося в Красном Селе. Справоросс рассказал ЗАКС.Ру, что пришел на УИК № 1211, где якобы заметил возможные нарушения и попытался привлечь к ним внимание. За этим последовал конфликт с руководством комиссии, который завершился дачей объяснений в полиции. Вслед за этим Волочай вернулся на участок, но туда его, по его словам, уже не пустили со ссылкой на некое решение комиссии.

Кандидат Кирилл Волков сообщил в своем Telegram-канале о том, что подал жалобу на действия УИК № 1488 в связи с надомным голосованием. Подозрения у выдвиженца появились в связи с тем, что после семичасового надомного голосования на участок якобы принесли урну со 164 бюллетенями. Разделив время голосования на количество бюллетеней, Волков пришел к выводу, что волеизъявление вне УИК происходило каждые 2,5 минуты. Еще одну жалобу он подал на УИК № 1491, где после шестичасового надомного голосования в урне будто бы были обнаружены 226 бюллетеней.

Обе жалобы были отклонены незадолго до закрытия избирательных участков, позже написал кандидат.

К слову, в Горизбиркоме позитивно относятся к надомному голосованию, о чем сообщил член ГИК Юрий Кузьмин вечером 6 сентября. "Нас, Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на самом деле не может не радовать то, что такой механизм работает", — заявил он и добавил, что подать заявление желающие могут до 14:00 воскресенья, 8 сентября.

"Очень конкурентные" выборы

Помимо избирательных участков жизнь кипела на Невском проспекте в организованном к выборам медиацентре. Программа началась с выступления успевшего к тому моменту проголосовать Мейксина, который отчитался о готовности к выборам и сообщил, что все до единого избирательные участки открылись. Это касалось не только участков в черте города, но также и экстерриториальных УИК. Последние, напомним, работают в Ленинградской и Псковской областях, в Карелии и Мариуполе. Решение об их организации объясняли заботой о пенсионерах, которые находятся на дачных участках, а также о строителях и силовиках из Петербурга, уехавших в Мариуполь.

После Мейксина состоялся брифинг главы Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний в 2024 году Александра Вахмистрова. Последний заявил, что голосование является сугубо личным делом избирателя и отчитываться о волеизъявлении граждане не должны.

На заседании Экспертного клуба Петербурга политолог Дмитрий Солонников назвал "очень конкурентными" проходящие выборы губернатора, в которых участвуют четыре конкурента. В целом эксперт ожидает "абсолютно легитимных" результатов выборов. В пользу этого, по его мнению, говорит "достаточно большое количество глаз которые следят за организацией процесса".

— Четыре кандидата, очень конкурентно, — удовлетворенно отметил Солонников.

Член Горизбиркома Кузьмин рассказал ЗАКС.Ру в медиацентре о том, что на проходящих выборах было решено отказаться от специальных кодов. Последние применялись на избирательных участках в ходе голосования на выборах президента для идентификации места и времени съемки. Отказ, по его словам, связан с тем, что существующих механизмов проверки должно хватить и без подобного подспорья.

По итогам первого дня явка на выборах губернатора составила 16,91 %, проголосовали 643 тысячи избирателей из 3,8 млн, зарегистрированных в Петербурге. На довыборах в ЗакС явка составила 11,9 % — в абсолютных цифрах это 17 тысяч человек.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру