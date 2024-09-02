Кандидаты не могут попасть в ТИК в Красносельском районе

Четыре территориальные избиркома, расположенные в администрации Красносельского района, не стали открывать свои двери для кандидатов 2 сентября: ТИК №6, ТИК №26, ТИК №46 и ТИК №47. Сегодня здесь весь день в ожидании провели несколько десятков претендентов в местные советы.

Эти комиссии отвечают за проведение выборов на юго-западе города: МО "Юго-Запад", МО "Урицк", МО "Горелово", МО "Красное Село", МО "Константиновское", а также в МО "Сосновая Поляна" и МО "Южно-Приморский". Сегодня был последний день сдачи списков наблюдателей от кандидатов.

Кандидат в депутаты Заксобрания по 18-му округу Александр Михайлов также пытался согласовать наблюдателей в ТИК, однако встретиться с сотрудниками избиркома ему не удалось. В Кировском районе у него подобных проблем не возникло. Позже он решил подать списки наблюдателей через Горизбирком.

Член ТИК №6 от партии "Яблоко" Андрей Горбунов, который так же не смог попасть в помещение своей комиссии или связаться с коллегами, рассказал ЗАКС.Ру, что собравшиеся в здании районной администрации вызывали сотрудников полиции. Трое оставили заявления о препятствовании в реализации их избирательных прав.

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с недоступными ТИК. Напомним, проблемы с доступом в комиссии начались у кандидатов ещё в пятницу.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру