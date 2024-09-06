Кандидату в Красном Селе запретили приходить на участок после вызова полиции

Претендента в муниципальный совет МО "Красное Село" Ивана Волочая от партии "Справедливая Россия - За правду" запретили посещать избирательный участок № 1211 после того, как его оттуда забрали в отдел полиции сотрудники правоохранительных органов для дачи объяснений. Как рассказал ЗАКС.Ру сам Волочай, направить своих наблюдателей на эти выборы он не смог из-за сложностей с часами приема ТИК.

Конфликт между руководством комиссии и Волочаем начался после того, как он попытался обратить внимание присутствующих на возможные, по его мнению, нарушения. Например, по его словам, на участке были брошюры с портретом одного из кандидатов. Также у него возникли претензии к непрошитым спискам избирателей. Позже сотрудники полиции попросили его проехать в отделение полиции №9 для дачи объяснений.

После беседы в полиции Волочай вернулся к участку, однако пройти внутрь ему уже не позволили из-за некоего решения комиссии.

- Я сейчас пишу заявление, жалобу, на каком основании меня туда не пускают. На основании того, что мы обратили внимание на нарушения, комиссия начала нервничать и на основании этого такие меры приняла, чтобы удалить нас с участка, - рассказал Волочай.

Из-за того, что наблюдателей от оппозиционных партий на юго-западе города мало, кандидаты вынуждены самостоятельно следить за происходящим на участках. Напомним, ТИК в администрации Красносельского района оказались недоступными для кандидатов незадолго до старта голосования.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру