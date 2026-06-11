Путин обсудил с Совбезом безопасность на сентябрьских выборах

Президент России Владимир Путин 11 июня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой разговора стало обеспечение безопасности на предстоящих выборах депутатов Государственной думы, сообщили в пресс-службе Кремля.

– В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению дополнительной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную думу, – обратился к собравшимся Путин по видеосвязи.

С докладом по теме выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Подробностей его выступления в Кремле не привели.

Единый день голосования в России состоится 20 сентября. В Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, а также местных депутатов в четырех муниципальных образованиях.

Константин Леньков / Фото: Кремль