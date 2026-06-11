Горизбирком распределил полномочия окружных комиссий среди ТИК

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заседании 11 июня утвердили перечень территориальных избирательных комиссий, которые получат полномочия окружных избиркомов на выборах в городской парламент. Именно эти ТИК будут принимать документы от кандидатов и принимать решения об их регистрации.

Полный перечень ТИК глава городской комиссии Максим Мейксин опубликовал в соцсетях.

В сентябре 2026 года в Петербурге пройдут выборы депутатов Законодательного собрания, Государственной думы, а также муниципальных советов. Полноценные выборы пройдут в МО "Автово", а в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское" состояться дополнительные выборы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру, Горизбирком