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Муниципал 13:56

Депутату Виктору Быкову отказали в регистрации на выборы в МО "Адмиралтейский округ"

фото ЗакС политика Депутату Виктору Быкову отказали в регистрации на выборы в МО "Адмиралтейский округ"

Депутат МО "№78" Виктор Быков не смог стать зарегистрированным кандидатом на выборах в МО "Адмиралтейский округ". Он пытался избраться в качестве самовыдвиженца. ТИК №1 снял его с выборов из-за непредоставления сведений, выяснил ЗАКС.Ру. В решении территориальной комиссии говорится, что Быков представил данные на цифровом носителе в неправильном формате. По действующим правилам, кандидат должен предоставить на флешке файлы в формате .kdl, однако Быков передал в комиссию информацию в привычном текстовом формате .txt. 

Быков связан с местным самоуправлением около 20 лет. Впервые он избрался в совет МО "Коломяги" в 2004 году. Также длительное время работал с депутатом Заксобрания, а ныне депутатом Госдумы Сергеем Соловьевым. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Быков рассказал, что рассматривает возможность вернуться в зону специальной операции. 

- Возьму решение ТИК - там будет видно. Если если все будет по жизни не так, как я планирую - уйду снова на СВО. У меня друзья там. Мне до пенсии два года осталось, чуть поменьше. Уйду на СВО. У меня мысли и душа там, - сказал Быков. 

Муниципал уже бывал в зоне СВО в составе добровольческого батальона "БАРС-19". Принимал участие в боях в районе села Белогорка и города Рубежное. Является ветераном боевых действий. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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