Мундеп Виктор Быков получил удостоверение ветерана боевых действий

Депутату МО № 78 Виктору Быкову 13 сентября вручили удостоверение ветерана боевых действий. Документ мундепу передал депутат Государственной думы Сергей Соловьев. В сентябре 2022 года Быков вернулся из зоны специальной военной операции, где служил командиром минометной группы в составе добровольческого батальона "БАРС-19".

"Я горд, что среди моих помощников есть храбрые и самоотверженные люди, настоящие патриоты своей страны, готовые грудью защищать свой дом, свою Отчизну, свою страну!" - написал депутат Соловьев в своем Telegram-канале.

Осенью 2021 года Быков вышел из "Единой России". Он сменил имя на Бориса Вишневского. С таким паспортом он подался на выборы в ЗакС, став одним из двух "двойников" депутата "яблочника" Бориса Вишневского. После выборов он вернул себе прежнее имя. О том, почему он решил так сделать - читайте в интервью ЗАКС.Ру с Виктором Быковым.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Сергея Соловьева