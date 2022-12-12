Вернувшийся в РФ из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ряды ЛДПР

Россиянин Виктор Бут, не так давно вернувшийся в Россию после более десяти лет американской тюрьмы, получил членство в ЛДПР в понедельник, 12 декабря. Видеозапись вручения партийного билета приведена в Telegram-канале либерал-демократов.

"Мы — партия патриотов. Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займёт в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды! Мы вернём всех, кто попал в беду за пределами родины", — высказался глава ЛДПР Леонид Слуцкий, вручая Буту партбилет.

Напомним, "оружейного барона" Бута, как его именовали в США, обменяли на осуждённую в РФ по наркотической статье баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря. Россиянина задержали в Бангкоке в 2008 году по подозрению в торговле оружием и передали в США в 2010 году. Спустя два года суд приговорил его к 25 годам заключения.

Фото: скриншот видеозаписи из Telegram-канала ЛДПР