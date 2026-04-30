Анохин поддержал идею об отмене нотариального заверения сборщиков подписей

Руководитель петербургского отделения партии "Родина" Андрей Анохин в беседе с ЗАКС.Ру положительно отозвался об инициативе отменить обязательную процедуру нотариального заверения сборщиков подписей в поддержку выдвижения кандидатов-самовыдвиженцев и представителей непарламентских партий. Он добавил, что избирательную систему нужно делать более приветливой для политических объединений.

– Региональное отделение партии "Родина" выступает за максимальное снижение барьеров для регистрации политических партий на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Наша позиция заключается в необходимости формирования в нашем городе политический модели, направленной на консолидацию граждан и государства. Для этого необходимо наполнять списочный состав кандидатами, которые способны идти в народ, парламент должен быть инструментом корректировки системы управления в интересах граждан. Сбор подписей не должен быть барьером для участия в выборах политических партий, – сказал Анохин.

Отметим, для участия в сентябрьских выборах депутатов Законодательного собрания "Родине" также предстоит пройти через процедуру сбора подписей. Для регистрации списка кандидатов необходимо заполучить более 20 тысяч автографов избирателей, зарегистрированных на территории города. Также через сбор подписей должны будут пройти кандидаты, выдвинутые по одномандатным округам. Партиям, представленным в городском парламенте, собирать подписи не нужно.

Вопрос о демократизации подписной кампании подняли 29 апреля на заседании Законодательного собрания. Депутат Марина Шишкина, планирующая баллотироваться от "Зеленых" пообещала подготовить поправку к городскому закону о выборах, исключающую требование заверять данные сборщиков у нотариусов. Такой шаг позволит сократить расходы и время в период избирательной кампании. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру