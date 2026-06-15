ЗакС в среду назначит выборы депутатов восьмого созыва

Законодательное собрание Петербурга в среду, 17 июня, рассмотрит проект постановления о назначении выборов депутатов городского парламента восьмого созыва. Вопрос в повестку заседания внесут с голоса, узнал ЗАКС.Ру. Соответствующее решение приняли на заседании совета фракций 15 июня. Единый день голосования пройдет 20 сентября.

Осенью будут избирать 50 депутатов городского парламента. Из них 25 — по одномандатным округам, а остальные 25 — по партийным спискам. Голосование, вероятней всего, продлится три дня, с 18 по 20 сентября. В эти дни в Петербурге также пройдут выборы депутатов Государственной думы и депутатов местных советов в четырех муниципальных образованиях.

В ближайшие дни выборы депутатов Государственной думы должен назначить президент России. По закону глава государства должен выпустить соответствующий указ до 21 июня.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру