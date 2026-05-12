Выборы депутатов Заксобрания назначат в середине июня

Законодательное собрание Петербурга должно назначить выборы депутатов восьмого созыва в период с 11 по 21 июня. О сроках рассказал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин во время пресс-конференции в "Интерфаксе" 12 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Выборы депутатов Государственной думы должен назначить президент в период с 1 по 21 июня.

Позже всего назначат выборы в муниципалитеты — в период с 21 июня по 1 июля. В 2026 году запланированы выборы депутатов МО "Автово", а также дополнительные выборы в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское". Назначать выборы будут территориальные избирательные комиссии.

