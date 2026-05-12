Более 100 ветеранов СВО прошли подготовку для работы в петербургских избиркомах

В Петербурге обучение в рамках "Школы подготовки резерва участковых избирательных комиссий для ветеранов СВО" прошли более 100 участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 12 мая во время пресс-конференции "Интерфакс". По его словам, такие курсы прошли во всех районах города.

Скоро избирательная комиссия начнет проводить обучающие тренинги для работников УИК. Им расскажут о работе государственной автоматизированной системы "Выборы". Еще в избиркоме занимаются подготовкой методических рекомендаций по вопросам электоральной конфликтологии.

На каждом участке в дни голосования будут расположены металлодетекторы. Также УИК пройдут паспортизацию от МВД, МЧС и Роспотребнадзора. Сами помещения будут охранять сотрудники полиции с момента поступления электоральной документации.

