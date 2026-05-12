Экс-депутат Госдумы Сергей Вострецов участвует в праймериз ЕР

Документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" подал бывший депутат Государственной думы Сергей Вострецов, обратил внимание ЗАКС.Ру. Экс-парламентарий собирается побороться за право выдвижения в новый созыв нижней палаты по спискам партии от Петербурга, а также по 212-му одномандатному округу, расположенному на территории Кронштадтского, Петродворцового и Красносельского районов.

Вострецов заседал в Госдуме с 2014 по 2021 год, состоял во фракции "Единая Россия". В 2014 году ему достался мандат сложившей полномочия депутата Екатерины Лаховой, которая перешла в Совфед. В 2016 году Вострецов избрался по 212-му округу. В 2021 году он также намеревался избраться на новый срок и участвовал в праймериз. Его оппонентом на предварительном голосовании был Александр Тетердинко, который одержал победу на выборах. Вострецов тогда раскритиковал итоги предварительного голосования.

Отметим, сейчас в праймериз по 212-му округу участвуют действующие депутаты Госдумы Александр Тетердинко и Сергей Соловьев. Тетердинко в беседе с ЗАКС.Ру рассказывал, что "спокойно" относится к конкуренции.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут в сентябре. В Петербурге также состоятся выборы депутатов Законодательного собрания и местных советов в МО "Автово", МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

