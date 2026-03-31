Тетердинко о выдвижении Соловьева по 212-му округу: Я спокойно отнесся

Депутат Государственной думы Александр Тетердинко "спокойно" отнесся к известию о решении его коллеги Сергея Соловьева пойти на праймериз "Единой России" по 212-му избирательному округу. Оба парламентария намерены участвовать в предварительном голосовании по этой территории. Тетердинко, отметим, уже пять лет представляет округ в нижней палате парламента. В беседе с ЗАКС.Ру он добавил, что настроен на конкурентную борьбу.

– Каждый имеет право подавать документы на тот округ, куда он считает нужным. Для этого процедура предварительного голосования и создана. Я к нему [решению Соловьева выдвигаться по его округу] спокойно отнесся. У нас до конца апреля идет подача документов. Много кто может заявиться. Что уж тут, скажем, удивляться каждому подающему документы? – сказал Тетердинко корреспонденту ЗАКС.Ру.

На уточняющий вопрос о статусности потенциального оппонента (Соловьев до избрания в Госдуму 15 лет был депутатом ЗакСа) Тетердинко ответил воодушевленно.

– Тем почетнее будет с ним посоревноваться, – добавил он.

Отметим, Соловьев изначально избирался по 216-му округу, на который сейчас претендует выходец из МГЕР Александр Амелин. Кроме того, Соловьев подал документы на праймериз ЕР в Заксобрание. Он допускает для себя возможность избраться по 1-му округу, который представлял в Заксобрании.

