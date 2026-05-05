Депутат Александр Новиков подался на праймериз "Единой России"

Член фракции "Справедливая Россия - За правду" в Законодательном собрании Петербурга Александр Новиков подал документы на праймериз "Единой России". Он собирается баллотироваться на новый срок от единороссов в составе группы кандидатов №7. Еще месяцем ранее Новикова представляли как потенциального кандидата от партии "Зеленые".

В апреле 2023 года Новиков, как и остальные коллеги по фракции "Справедливая Россия", прекратил отношения с партией, от которой избирался в парламент, из-за расхождения в политических взглядах. Весной 2026 года команда руководителя фракции Марины Шишкиной объединилась с партией "Зеленые". Предполагалось, что Новиков также пойдет на выборы от "Зеленых".

Новиков впервые избирался в городской парламент в 2021 году от партии "Справедливая Россия - За правду". До этого он работал в коммерческих структурах. В частности, возглавлял компанию, которая занимается изданием научно-популярных журналов "Машины и механизмы" и "Биосфера".

