Путин подписал закон о запрете использования ИИ в агитации

Президент Владимир Путин 2 мая подписал закон, запрещающий использовать в предвыборной агитации изображения или аудиозаписи голоса, созданные с помощью искусственного интеллекта, в том числе умерших и вымышленных людей. Применение нейросетей для создания изображений и голосовых материалов допускается лишь в отношении кандидатов и лиц, давших согласие на использование их изображений. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В предвыборной агитации можно использовать фотографии и записи голоса людей старше 18 лет с их письменного согласия. До этого закон разрешал публиковать в целях агитации только изображения самих кандидатов. Документ также предусматривает запрет на использование без соответствующей маркировки голоса или фотоснимков человека, аффилированного с иностранным агентом.

За Центризбиркомом закрепили право получать сведения о кандидатах из Единой системы идентификации и аутентификации в целях сопоставления с информацией из ГАС "Выборы". Кроме того, согласно закону, сенатор, в случае получения мандата в новом созыве регионального Законодательного собрания, может совмещать свою должность с депутатской деятельностью до назначения следующего сенатора.

Законопроект внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента в феврале 2026 года. Авторами выступили 13 депутатов, среди которых числится первый заместитель главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. В середине апреля Госдума приняла закон в третьем чтении.

