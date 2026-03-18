Госдума хочет запретить использование изображений нейросетей на выборах

Депутаты Государственной думы 18 марта в первом чтении приняли законопроект о запрете использовать в предвыборной агитации изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Документ предполагает ограничение применения технологий, позволяющих создавать реалистичные образы людей, которые могут вводить избирателей в заблуждение. Исключение сохранится лишь для случаев, уже предусмотренных законом, например, для использования изображений самих кандидатов.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в феврале 2026 года. Авторами выступили 13 депутатов, включая первого заместителя главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина.

Инициатива направлена на снижение рисков манипуляций избирателями и упрощение процедуры выборов. Поправки также изменят порядок раскрытия информации в ходе избирательных кампаний. Предвыборные программы предлагается публиковать в интернете вместо обязательного размещения в печати. Финансовая отчетность кандидатов и партий будет доступна только на сайтах избирательных комиссий. Дополнительно документ предусматривает оформление итогов голосования в цифровом формате через государственную автоматизированную систему "Выборы".

В этот же день в Госдуме обсуждались подходы к более широкому регулированию искусственного интеллекта. Межпартийная рабочая группа нижней палаты парламента 18 марта одобрила концепцию проекта федерального закона "О правовом регулировании искусственного интеллекта в Российской Федерации". В ней рассматривается классификация нейросетей по уровню риска, ответственность разработчиков и механизмы поддержки отрасли искусственного интеллекта. Ожидается, что предложения рабочей группы учтут при подготовке правительственной инициативы, которую планируется вынести на обсуждение в ближайшее время.

В феврале 2026 года Верховный суд признал незаконным использование челябинским отделением партии КПРФ изображения людей, созданных искусственным интеллектом. Ранее в августе 2025 года избирком Челябинской области посчитал незаконным агитационный материал, с которым Компартия шла на выборы в местное законодательное собрание. Тогда КПРФ сгенерировала с помощью нейросети 1658 листовок в стилистике советского плаката.

