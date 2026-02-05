ВС запретил использовать нейросети для предвыборной агитации

Верховный суд признал незаконным использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных при помощи искусственного интеллекта, передает 5 февраля РИА "Новости". Апелляционное определение по иску челябинского отделения КПРФ оставили без изменений, кассационную жалобу не удовлетворили.

"[Коллегия ВС РФ решила] апелляционное определение оставить без изменения, кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ без удовлетворения", — сообщили информагентству в пресс-службе суда.

Причиной для разбирательства стало решение избирательной комиссии Челябинской области, которая в августе 2025 года признала незаконным агитационным материалом листовку, с которой КПРФ шла на выборы в местное законодательное собрание. Всего коммунисты изготовили 1 658 листовок, выполненных в стилистике советского плаката. На них была представлена семья из четырех человек, причем изображения людей сгенерировала нейросеть.

КПРФ смогла обжаловать решение в суде первой инстанции, однако апелляционная инстанция встала на сторону избиркома. После этого Компартия обратилась в Верховный суд.

В ВС решили, что использование "созданных нейросетью изображений привлекательных людей в стилистике, близкой многим избирателям", не соответствует положениям закона об основных гарантиях избирательных прав граждан. Речь идет о том, что избирательные объединения вправе использовать в агитации изображения своих кандидатов, в том числе на фоне неопределенного круга лиц. В других же случаях использование изображений физических лиц "в том понимании, которое вкладывается в него в избирательном законодательстве", запрещено, решил суд и отметил, что подобное решение должно исключить формирование у избирателей искаженного представления о кандидатах.

На решение ВС отреагировал председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. "Данное решение формирует важный ориентир для правоприменительной практики и задает вектор дальнейшего законодательного урегулирования использования ИИ в агитационных материалах", — написал он в своих социальных сетях.

