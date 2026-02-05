Таможенники не дали вывезти двухтонный метеорит из Петербурга в Британию

Сотрудники таможенной службы обнаружили метеорит весом 2,5 тонны в одном из морских контейнеров в порту Петербурга. В пресс-службе отмечают, что подобный груз является стратегически важным товаром и его экспорт за рубеж незаконен. Метеорит собирались отправить в Великобританию. В Россию он попал из государства-участника Евразийского экономического союза. Перевозчик попытался задекларировать объект как скульптуру ландшафтного дизайна.

"Однако при детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость груза отличаются от сведений, заявленных в декларации. Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай и его стоимость составляет около 323 млн рублей", – сообщили в пресс-службе ФТС России.

Таможенниками возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров, ресурсов или культурных ценностей (ч. 1 ст. 226.1 УК). Наказание за такое деяние предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Согласно данным на профильных ресурсах, обломки метеорита Алетай впервые обнаружили в Китае в 1898 году.

Константин Леньков / Фото: ФТС России