Комтранс: Число нарушителей правил парковки снизилось после изменения тарифов

По итогам ноября и декабря 2025 года количество не оплативших парковку водителей уменьшилось на 54 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заявили 5 февраля в петербургском комитете по транспорту. Подобная тенденция сохранилась и в прошедшем январе. Причиной ее видят введение дифференцированных тарифов на парковку в середине октября прошлого года.

Основной целью нововведения в комитете назвали возможность освободить центральные районы от транспорта. Предполагается, что система способствует пересаживанию водителей на общественный транспорт.

"Эффект уже заметен: водители стали подходить к выбору парковки более осознанно, а в Едином городском парковочном пространстве появилось больше свободных мест", — заявили в комтрансе.

В частности, в Центральном районе количество парковочных сессий сократилось на 20-30 %, говорится в сообщении.

До середины октября 2025 года стоимость часа стоянки легкового автомобиля на улицах в зоне платной парковки составляла 100 рублей. С введением изменений эта цена осталась только для самых незагруженных улиц. В наиболее популярных у автомобилистов местах стоимость парковки достигает 360 рублей за час. Отметим, что ранее вице-губернатор Кирилл Поляков заявил, будто петербуржцы сами просят чиновников поднять тарифы на парковку для того, чтобы разгрузить улицы.

На прошлой неделе стало известно о планах повышения штрафов за неоплату парковки. Сейчас размер взыскания составляет три тысячи рублей. Планируется, что в дальнейшем он вырастет до пяти тысяч рублей для граждан и индивидуальных предпринимателей и до 30 тысяч рублей — для юридических лиц. Необходимость изменений чиновники объясняют тем, что сейчас в некоторых случаях водителям при долговременной стоянке оказывается выгоднее заплатить штраф, чем оплачивать парковку.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру